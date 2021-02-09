Неле Штепе зачитали обвинительный акт09.02.2021 17:00
Сегодня в Орджоникидзевском суде Харькова прокурор зачитал обвинительный акт в деле экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщает МГ «Объектив» . Экс-мэра Славянска обвиняют в уголовных ... подробнее →
Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона09.02.2021 16:00
Французские ученые разработали специальное устройство, позволяющее при помощи смартфона сделать тест на COVID-19, сообщает СТРАНА.ua . Прибор, похожий на USB-накопитель, подключается к смартфону и ... подробнее →
Футболист «Шахтера» устроил пьяное ДТП в Мариуполе09.02.2021 15:00
Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который сейчас выступает за "Мариуполь", попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Super Marik . ДТП ... подробнее →
В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО09.02.2021 14:00
На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями09.02.2021 13:00
Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ... подробнее →
МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО09.02.2021 12:00
Операторы мобильной связи поддержали предложение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о введении виртуальных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом ... подробнее →
В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке09.02.2021 11:00
Запланированный на 20 февраля концерт рэп-исполнителя GUF в ночном клубе «Кокон» в неподконтрольном Украине Донецке вызвал возмущение так называемого «депутата народного совета ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля09.02.2021 10:00
В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр ... подробнее →
Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей09.02.2021 09:00
8 февраля через оба КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Донбасса проследовали почти 1400 человек и еще 30 автомобилей. Такие данные Свободному радио озвучил пресс-секретарь ... подробнее →
На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения09.02.2021 08:00
Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →
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