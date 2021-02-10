В Украине объявлен І уровень опасности 10.02.2021 12:00 В Украине во вторник, 10 февраля, а также в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, а на дороге гололед. В связи с этим объявлен І уровень опасности, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля 10.02.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине зафиксировано 3 409 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. ... подробнее →