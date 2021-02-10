В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев

10.02.2021 09:00

В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net . У центров ... подробнее →

Кабмин смягчил карантинные ограничения в сфере культуры и образования

10.02.2021 08:00

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Так, изменен ... подробнее →

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