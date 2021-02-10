В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net . У центров ... подробнее →

10.02.2021 08:00

Кабинет Министров Украины внес изменения в свое постановление относительно условий ограничительных мер в Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Так, изменен ... подробнее →