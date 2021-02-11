В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения ... подробнее →

Снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского воина на Донбассе, в ходе эвакуации защитник Украины погиб. Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента . "Глава ... подробнее →

Проект освещения мариупольской площади Свободы получил награду на международном конкурсе светового дизайна «Lighting Design Awards» в Лос-Анджелесе. В общей сложности на победу ... подробнее →

В Киеве из-за непогоды на два дня закрыли школы и детсады 11.02.2021 09:00 В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля. Об этом ... подробнее →