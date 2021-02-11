Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию

11.02.2021 17:00

В мире почти 130 стран, в которых проживают 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки от коронавирусной инфекции. Как передает Укринформ , об этом говорится в совместном заявлении главы ... подробнее →

Жители оккупированного Донецка пожаловались на "ржавую" воду из кранов

11.02.2021 16:00

В оккупированном Донецке по несколько раз в день отключают горячую воду, а когда ее включают, то несколько часов из кранов течет коричневая жижа. Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасский кейс" и ... подробнее →

Кабмин дал детям переселенцев первоочередное право на зачисление в детсады

11.02.2021 15:00

Дети внутренне перемещенных лиц из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса теперь имеют право первоочередного зачисления в учреждения дошкольного образования на территории ... подробнее →

Мариупольская площадь Свободы получила награду на авторитетном конкурсе в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)

11.02.2021 14:00

Проект освещения мариупольской площади Свободы получил награду на международном конкурсе светового дизайна «Lighting Design Awards» в Лос-Анджелесе. В общей сложности на победу ... подробнее →

Зеленский с послами G7 отправился в район ООС на Донбассе

11.02.2021 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента . "Глава ... подробнее →

На Донбассе украинский воин погиб от пули российского снайпера

11.02.2021 12:00

Снайпер российско-оккупационных войск ранил украинского воина на Донбассе, в ходе эвакуации защитник Украины погиб. Об этом сообщила в Telegram украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 февраля

11.02.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения ... подробнее →

В МВД рассказали о ходе расследования пыток в донецкой тюрьме "Изоляция"

11.02.2021 10:00

У полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщает ... подробнее →

В Киеве из-за непогоды на два дня закрыли школы и детсады

11.02.2021 09:00

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля. Об этом ... подробнее →

Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19

11.02.2021 08:00

Китайская компания Sinovac подала заявку на государственную регистрацию в Украине вакцины против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ... подробнее →

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