Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля 12.02.2021 10:00 В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов. ... подробнее →

В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую 12.02.2021 09:00 Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, ... подробнее →