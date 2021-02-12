Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля 12.02.2021 10:00 В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов. ... подробнее →

В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую 12.02.2021 09:00 Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, ... подробнее →

Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли 12.02.2021 08:00 На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в ... подробнее →