Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине

12.02.2021 17:00

Метеорологи Украинского Гидрометцентра опубликовали карту с показателями высоты снежного покрова в Украине по состоянию на 8:00 12 февраля. Карта представлена на странице Гидрометцентра в Facebook . ... подробнее →

В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа

12.02.2021 16:00

В селе Веселое Великоновоселковского района Донецкой области для предотвращения распространения птичьего гриппа сотрудники ГСЧС произвели дезинфекционную обработку 35 частных дворов и прилегающей ... подробнее →

Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада

12.02.2021 15:00

Из-за сильного снегопада с большим опозданием идут пассажирские поезда №14 Солотвино – Киев и № 142 Львов – Бахмут. Об этом сообщает Укрзализныця в пятницу, 12 февраля, передает ... подробнее →

СБУ задержала двух агентов ФСБ

12.02.2021 14:00

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВСУ. Об этом сообщил ... подробнее →

В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"

12.02.2021 13:00

"Военный комиссариат ДНР" выдал первые 45 "удостоверений участника боевых действий", сообщают местные СМИ. Решение о выдаче "удостоверения" принимает специальная "комиссия", которая заседает несколько ... подробнее →

В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки

12.02.2021 12:00

За минувшие сутки, 11 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР». ... подробнее →

В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)

12.02.2021 11:00

Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Укринформ . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля

12.02.2021 10:00

В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов. ... подробнее →

В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую

12.02.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, ... подробнее →

Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли

12.02.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх