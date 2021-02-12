Гидрометцентр опубликовал карту снежных заносов в Украине12.02.2021 17:00
Метеорологи Украинского Гидрометцентра опубликовали карту с показателями высоты снежного покрова в Украине по состоянию на 8:00 12 февраля. Карта представлена на странице Гидрометцентра в Facebook . ... подробнее →
В селе на Донетчине произошла вспышка птичьего гриппа12.02.2021 16:00
В селе Веселое Великоновоселковского района Донецкой области для предотвращения распространения птичьего гриппа сотрудники ГСЧС произвели дезинфекционную обработку 35 частных дворов и прилегающей ... подробнее →
Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада12.02.2021 15:00
Из-за сильного снегопада с большим опозданием идут пассажирские поезда №14 Солотвино – Киев и № 142 Львов – Бахмут. Об этом сообщает Укрзализныця в пятницу, 12 февраля, передает ... подробнее →
СБУ задержала двух агентов ФСБ12.02.2021 14:00
Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВСУ. Об этом сообщил ... подробнее →
В "ДНР" боевикам начали выдавать "удостоверения участников боевых действий"12.02.2021 13:00
"Военный комиссариат ДНР" выдал первые 45 "удостоверений участника боевых действий", сообщают местные СМИ. Решение о выдаче "удостоверения" принимает специальная "комиссия", которая заседает несколько ... подробнее →
В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12.02.2021 12:00
За минувшие сутки, 11 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 35 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР». ... подробнее →
В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)12.02.2021 11:00
Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Укринформ . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля12.02.2021 10:00
В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов. ... подробнее →
В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую12.02.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, ... подробнее →
Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли12.02.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в ... подробнее →
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