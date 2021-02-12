В Польше изобрели прибор, выявляющий коронавирус за 10 секунд (ВИДЕО)

12.02.2021 11:00

Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Укринформ . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 февраля

12.02.2021 10:00

В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов. ... подробнее →

В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую

12.02.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции побывал возле контактной линии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, ... подробнее →

Сепаратисты пять раз нарушили режим "тишины", два бойца ВСУ погибли

12.02.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов погибли два бойца ВСУ, сообщает в ... подробнее →

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