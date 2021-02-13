Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 февраля 13.02.2021 11:00 За последние сутки в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 13 ... подробнее →

ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье 13.02.2021 10:00 Положительные решения по 15 заявкам на получение компенсации за разрушенное в результате боевых действий в Донецкой области жилье приняли члены комиссии ДонОГА 12 февраля, - сообщает пресс-служба ... подробнее →