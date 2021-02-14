На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих 14.02.2021 15:00 На Донбассе трое украинских военнослужащих погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" в ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 14.02.2021 13:00 ОВЕН Родившиеся в марте играючи справятся со всеми своими делами. Овнам апреля на протяжении всей недели надо быть более активными, если они заинтересованы в укреплении материального достатка. Им ... подробнее →