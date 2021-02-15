Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля 15.02.2021 12:00 В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля. При этом выздоровели за ... подробнее →

Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных 15.02.2021 09:00 Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны ... подробнее →