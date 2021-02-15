Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля15.02.2021 12:00
В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля. При этом выздоровели за ... подробнее →
В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков15.02.2021 11:00
В оккупированной Горловке совершено покушение на командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), передает "Трибун" . Как сообщает страница "Типичный Донецк" в соцсети, ... подробнее →
В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1915.02.2021 10:00
Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 ... подробнее →
Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных15.02.2021 09:00
Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны ... подробнее →
Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом15.02.2021 08:00
В рамках 14-го тура чемпионата Украины Колос принимал донецкий Шахтер. Поединок должен был состояться в субботу, 13 февраля, однако из-за погодных условий матч провели в Киеве в воскресенье, сообщает ... подробнее →
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