Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля

15.02.2021 12:00

В Украине за день выявили 2332 новых случая COVID-19 - всего в стране зафиксировано уже 1273475 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 февраля. При этом выздоровели за ... подробнее →

В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков

15.02.2021 11:00

В оккупированной Горловке совершено покушение на командира батальона "народной милиции ДНР" Сергея Попова (позывной "Длинный"), передает "Трибун" . Как сообщает страница "Типичный Донецк" в соцсети, ... подробнее →

В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-19

15.02.2021 10:00

Специалисты из российского Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, способную выявить британский тип коронавируса. Об этом в понедельник, 15 ... подробнее →

Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных

15.02.2021 09:00

Находящийся с визитом в ОАЭ президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны ... подробнее →

Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом

15.02.2021 08:00

В рамках 14-го тура чемпионата Украины Колос принимал донецкий Шахтер. Поединок должен был состояться в субботу, 13 февраля, однако из-за погодных условий матч провели в Киеве в воскресенье, сообщает ... подробнее →

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