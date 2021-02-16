СБУ объявила о подозрении пророссийскому блогеру Шарию

16.02.2021 17:00

СБУ во вторник, 16 февраля, объявила о подозрении в совершении преступления известному блогеру, главе партии Шария Анатолию Шарию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . По мнению следователей, он ... подробнее →

В "ДНР" использовали для памятника боевикам фото Мустафы Найема

16.02.2021 16:00

Подконтрольные РФ власти временно оккупированного города Дебальцево, расположенного в Донецкой области установили памятник "Дебальцевской операции", на котором изображен солдат Вооруженных сил ... подробнее →

На Одесчине СБУ задержала шпиона "ЛНР"

16.02.2021 15:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает Украинская ... подробнее →

ВНО-2021: ключевые этапы и даты

16.02.2021 14:00

В этом году более 380 тысяч человек примут участие во внешнем независимом оценивании (ВНО). Тестирование будут проходить выпускники, а также все те, кто хотят поступать в вузы в 2021 году. Регистрация ... подробнее →

ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca

16.02.2021 13:00

15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA . Как ... подробнее →

Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 15 февраля

16.02.2021 12:00

Сто девяносто пять человек 15 февраля пересекли линию разграничения между "ДНР" и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в ... подробнее →

В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп

16.02.2021 11:00

16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 февраля

16.02.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 3143 новых случая коронавируса - всего в стране уже 1276618 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 февраля. При этом выздоровели 1122968 украинцев ... подробнее →

В оккупированом Луганске взорвался газопровод

16.02.2021 09:00

На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской ... подробнее →

Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе

16.02.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля, передает Цензор.НЕТ . Сразу по прибытии из ... подробнее →

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