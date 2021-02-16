В этом году более 380 тысяч человек примут участие во внешнем независимом оценивании (ВНО). Тестирование будут проходить выпускники, а также все те, кто хотят поступать в вузы в 2021 году. Регистрация ... подробнее →

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщает Украинская ... подробнее →

СБУ во вторник, 16 февраля, объявила о подозрении в совершении преступления известному блогеру, главе партии Шария Анатолию Шарию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . По мнению следователей, он ... подробнее →

ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca 16.02.2021 13:00 15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA . Как ... подробнее →

В ТКГ начались видеоконференции рабочих подгрупп 16.02.2021 11:00 16-17 февраля пройдут очередные заседания в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе украинской ... подробнее →