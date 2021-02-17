Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров

17.02.2021 17:00

18 февраля Маккаби Тель-Авив примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21, сообщает Футбол24 . Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской команде. Коэффициент на ... подробнее →

Матч Динамо - Брюгге из-за мороза перенесли на три часа

17.02.2021 16:00

В в четверг, 18 февраля, Динамо примет Брюгге в Киеве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч должен был состояться в 19:55, но УЕФА принял решение перенести встречу на более раннее время, ... подробнее →

Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование

17.02.2021 15:00

Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. "Украина ... подробнее →

Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации

17.02.2021 14:00

Минздрав запустил информационный портал по вопросам COVID-вакцинации в Украине, сообщает Корреспондент.net . Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором ... подробнее →

«Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса

17.02.2021 13:00

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что вакцинация жителей ОРЛО российской вакциной «Спутник V» якобы проходит успешно. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля

17.02.2021 12:00

В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля. При этом выздоровели уже 1128895 человек ... подробнее →

КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка

17.02.2021 11:00

Клинико-диагностический центр "Фармбиотест" на Луганщине предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об ... подробнее →

В ОРЛО частично пропала связь Vodafone

17.02.2021 10:00

Из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах на неподконтрольной части Луганской области не работает связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщили в ... подробнее →

Рада приравняла электронные водительские права к бумажным

17.02.2021 09:00

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис ... подробнее →

Минздрав Украины начал регистрацию вакцины Pfizer

17.02.2021 08:00

Государственный экспертный центр МЗ Украины начал прцедуру регистрации вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава . "В "Единое окно" МЗ Украины подано ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх