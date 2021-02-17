Маккаби Тель-Авив - Шахтер: анонс и прогноз букмекеров17.02.2021 17:00
18 февраля Маккаби Тель-Авив примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы 2020/21, сообщает Футбол24 . Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской команде. Коэффициент на ... подробнее →
Матч Динамо - Брюгге из-за мороза перенесли на три часа17.02.2021 16:00
В в четверг, 18 февраля, Динамо примет Брюгге в Киеве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч должен был состояться в 19:55, но УЕФА принял решение перенести встречу на более раннее время, ... подробнее →
Кабмин продлил карантин и вернул территориальное зонирование17.02.2021 15:00
Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина. "Украина ... подробнее →
Минздрав запустил сайт о COVID-вакцинации17.02.2021 14:00
Минздрав запустил информационный портал по вопросам COVID-вакцинации в Украине, сообщает Корреспондент.net . Сайт vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации, на котором ... подробнее →
«Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса17.02.2021 13:00
Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что вакцинация жителей ОРЛО российской вакциной «Спутник V» якобы проходит успешно. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля17.02.2021 12:00
В Украине за сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса - всего в стране уже - 1280904 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 17 февраля. При этом выздоровели уже 1128895 человек ... подробнее →
КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка17.02.2021 11:00
Клинико-диагностический центр "Фармбиотест" на Луганщине предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об ... подробнее →
В ОРЛО частично пропала связь Vodafone17.02.2021 10:00
Из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах на неподконтрольной части Луганской области не работает связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщили в ... подробнее →
Рада приравняла электронные водительские права к бумажным17.02.2021 09:00
Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданку в приложении "Дія" можно использовать наравне с бумажными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-офис ... подробнее →
Минздрав Украины начал регистрацию вакцины Pfizer17.02.2021 08:00
Государственный экспертный центр МЗ Украины начал прцедуру регистрации вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава . "В "Единое окно" МЗ Украины подано ... подробнее →
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