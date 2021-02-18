Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала ... подробнее →

В состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вошли правозащитница, переселенка из Донецка Татьяна Иванова и соучредительница благотворительного фонда"Восток SOS" Юлия Красильникова, ... подробнее →

Сегодня, 18 февраля, киевское Динамо на НСК Олимпийский примет бельгийский Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", УЕФА разрешил провести этот поединок ... подробнее →

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает Корреспондент.net . По данным СМИ, предварительной причиной смерти ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля 18.02.2021 10:00 В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля. При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 ... подробнее →

Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах 18.02.2021 09:00 Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт. Как передает Укринформ , такое ... подробнее →

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса 18.02.2021 08:00 В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Цензор.НЕТ . Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института ... подробнее →