Умер актер Андрей Мягков

18.02.2021 14:00

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова, передает Корреспондент.net . По данным СМИ, предварительной причиной смерти ... подробнее →

Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо (Киев) - Брюгге

18.02.2021 13:00

Сегодня, 18 февраля, киевское Динамо на НСК Олимпийский примет бельгийский Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", УЕФА разрешил провести этот поединок ... подробнее →

Украинская делегация в ТКГ пополнилась еще двумя представителями ОРДЛО

18.02.2021 12:00

В состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вошли правозащитница, переселенка из Донецка Татьяна Иванова и соучредительница благотворительного фонда"Восток SOS" Юлия Красильникова, ... подробнее →

ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО

18.02.2021 11:00

Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля

18.02.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля. При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 ... подробнее →

Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

18.02.2021 09:00

Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт. Как передает Укринформ , такое ... подробнее →

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

18.02.2021 08:00

В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Цензор.НЕТ . Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института ... подробнее →

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