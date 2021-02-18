ПФУ изменил правила подтверждения стажа для жителей ОРДЛО 18.02.2021 11:00 Пенсионный фонд Украины принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы во временно неподконтрольных украинской власти районах. Об этом рассказала ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля 18.02.2021 10:00 В Украине за сутки выявили 6237 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже 1287141 случай. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 18 февраля. При этом выздоровели 1134120 украинцев (накануне - 5 ... подробнее →