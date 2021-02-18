ГПУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ 18.02.2021 17:00 ГПУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны ... подробнее →

В ОРЛО восстановили электроснабжение базовых станций Vodafone 18.02.2021 16:00 Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия, передает сайт novosti.dn.ua . Об этом сообщила пресс-секретарь ... подробнее →

Кабмин опубликовал правила нового адаптивного карантина 18.02.2021 15:00 Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина, который начинается 24 февраля, и о продлении общего карантина до конца апреля из-за пандемии. Так, в ... подробнее →