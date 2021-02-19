Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР» 19.02.2021 11:00 18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами ... подробнее →

Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной 19.02.2021 09:00 Глава МОЗ Максим Степанов отправился в Индию на переговоры о дополнительных поставках COVID-вакцины в Украину, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата. Об этом министр ... подробнее →