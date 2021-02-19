Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля 19.02.2021 12:00 В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля. При этом выздоровели уже 1139977 ... подробнее →

Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР» 19.02.2021 11:00 18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами ... подробнее →