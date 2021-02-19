Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля19.02.2021 12:00
В Украине за сутки подтвердили 6531 новый случай COVID-19 - всего в стране уже 1293672 случаев коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 19 февраля. При этом выздоровели уже 1139977 ... подробнее →
Пушилин посетил передовые позиции НВФ «ДНР»19.02.2021 11:00
18 февраля так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин посетил передовые позиции «народной милиции ДНР» на неподконтрольной Украине территории Донетчины чтобы пообщаться с членами ... подробнее →
"ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"19.02.2021 10:00
С 18 февраля "таможня ЛНР" начала осуществлять таможенный контроль в пункте пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщили в пресс-центре "ведомства". "Учитывая эпидемиологическую и ... подробнее →
Степанов вылетел в Индию за COVID-вакциной19.02.2021 09:00
Глава МОЗ Максим Степанов отправился в Индию на переговоры о дополнительных поставках COVID-вакцины в Украину, а также с намерением проконтролировать отправку первой партии препарата. Об этом министр ... подробнее →
"Шахтер" в Тель-Авиве без проблем разобрался с "Маккаби" (ВИДЕО)19.02.2021 08:00
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0, передает "Апостроф" . Хозяева активно начали матч и на 8-й минуте мог отличиться ... подробнее →
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