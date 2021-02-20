Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля 20.02.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр ... подробнее →

Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе 20.02.2021 10:00 Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в ... подробнее →