Почти 130 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор в Еленовке 19 февраля

20.02.2021 13:00

129 человек пропустили боевики через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» на Донбассе 19 февраля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС республики". ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля

20.02.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки 6 295 новых случаев заболевания коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Выздоровели 4 539 человек. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил министр ... подробнее →

Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе

20.02.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в ... подробнее →

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"

20.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью ... подробнее →

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