СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"

20.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью ... подробнее →

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