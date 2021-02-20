Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в ... подробнее →

20.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью ... подробнее →