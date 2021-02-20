Зеленский реорганизовал ВГА на Донбассе

20.02.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановил реорганизовать девять и образовать восемь военно-гражданских администраций в ... подробнее →

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены "за финансирование терроризма"

20.02.2021 09:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в том числе нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью ... подробнее →

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