22 февраля НВФ откроют гумкоридор на КПВВ «Еленовка»

21.02.2021 17:00

Завтра, 22 февраля 2021 года, через КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины. Для въезда ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля

21.02.2021 15:00

ОВЕН Овны марта и первой декады апреля будут трудолюбивы и удачливы. Практически все, что задумают в это время, без проблем претворится в жизнь! У Овнов конца знака нечто раздражающее или неприятное ... подробнее →

В оккупированном Алчевске бастуют рабочие меткомбината

21.02.2021 13:00

На захваченном оккупантами Алчевском металлургическом комбинате проходит забастовка. Об этом сообщает Телеграм-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "По состоянию на сегодняшнее утро ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 февраля

21.02.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировали 4489 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1304456 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 21 февраля. Пр этом выздоровели 1146073 ... подробнее →

В ОРДО решили расформировать "Макеевуголь"

21.02.2021 10:00

Оккупационная администрация в ОРДО приняла решение о расформировании "Макеевугля". Об этом сообщает страница "Шахтеры Донбасса" в соцсети, передает Трибун . "В Министерстве угля состоялось собрание ... подробнее →

Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"

21.02.2021 09:00

Среди 19 компаний, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны, оказалась сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер", сообщает ESPRESO.TV . По данным Единого госреестра ... подробнее →

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