В Донском районе оккупированного Донецка, по улице 230-й Стрелковой Дивизии, дом 13, начался сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях. На месте пожара работают бригады МЧС. Информация о ... подробнее →

"Глава ДНР" Пушилин прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сегодня сообщили "республиканские СМИ". "Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как ... подробнее →

Пригородный поезд – это быстрый и надежный способ добраться из пригорода в большой город. Но в украинских реалиях – не всегда комфортный. Подвижной состав электричек часто устаревший, ... подробнее →

Второй этап вакцинации от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 начался в ОРЛО. Об этом сообщила "заместитель главного врача луганской Клиники медицины катастроф" Татьяна ... подробнее →

Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт 22.02.2021 13:00 В этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в ... подробнее →

На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров 22.02.2021 12:00 В интернете появился онлайн-магазин, где продают экологически натуральные продукты от фермеров с востока Украины, сообщает Свободное радио . Здесь можно купить овощи, сыры, мясо от молодых фермерских ... подробнее →

Вакцина AstraZeneca находится на пути в Украину 22.02.2021 11:00 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина . "Со ... подробнее →