В ОРЛО заявили о начале второго этапа вакцинации22.02.2021 17:00
Второй этап вакцинации от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 начался в ОРЛО. Об этом сообщила "заместитель главного врача луганской Клиники медицины катастроф" Татьяна ... подробнее →
Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?22.02.2021 16:00
Пригородный поезд – это быстрый и надежный способ добраться из пригорода в большой город. Но в украинских реалиях – не всегда комфортный. Подвижной состав электричек часто устаревший, ... подробнее →
Пушилин получил вторую дозу российской вакцины22.02.2021 15:00
"Глава ДНР" Пушилин прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом сегодня сообщили "республиканские СМИ". "Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как ... подробнее →
В Донецке горит многоэтажка22.02.2021 14:00
В Донском районе оккупированного Донецка, по улице 230-й Стрелковой Дивизии, дом 13, начался сильный пожар, сообщают местные паблики в соцсетях. На месте пожара работают бригады МЧС. Информация о ... подробнее →
Зеленский пообещал построить на Донбассе новый аэропорт22.02.2021 13:00
В этом году украинская власть начнет проектировку нового аэропорта на Донбассе для рейсов гражданских самолетов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в ... подробнее →
На Донбассе запустили интернет-магазин продуктов от местных фермеров22.02.2021 12:00
В интернете появился онлайн-магазин, где продают экологически натуральные продукты от фермеров с востока Украины, сообщает Свободное радио . Здесь можно купить овощи, сыры, мясо от молодых фермерских ... подробнее →
Вакцина AstraZeneca находится на пути в Украину22.02.2021 11:00
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина . "Со ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 февраля22.02.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев - 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . "3 206 ... подробнее →
СБУ задержала в Харькове агента российских спецслужб22.02.2021 09:00
21 февраля 2021 года в Харькове контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале . В одном из ... подробнее →
На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса22.02.2021 08:00
Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной ... подробнее →
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- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
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