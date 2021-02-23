Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в эфире телеканала Russia Today заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе, сообщает LIGA . Захарченко считает, что оккупированные ... подробнее →

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – ... подробнее →

Правительство одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр ... подробнее →

Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину 23.02.2021 13:00 Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства приземлился в аэропорту Борисполь, сообщает СТРАНА . Борт с полмиллионом доз препарата вылетел из ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая 23.02.2021 12:00 Государственный Ощадбанк продолжил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина. ... подробнее →