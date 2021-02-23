"Укрзализныця" с марта поднимает стоимость билетов на поезда23.02.2021 17:00
Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр ... подробнее →
Минсоцполитики анонсировало очередную индексацию пенсий23.02.2021 16:00
Правительство одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины23.02.2021 15:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – ... подробнее →
Беглый экс-глава МВД Захарченко выразил готовность возглавить ОРДЛО23.02.2021 14:00
Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в эфире телеканала Russia Today заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе, сообщает LIGA . Захарченко считает, что оккупированные ... подробнее →
Первая партия COVID-вакцины прибыла в Украину23.02.2021 13:00
Самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca индийского производства приземлился в аэропорту Борисполь, сообщает СТРАНА . Борт с полмиллионом доз препарата вылетел из ... подробнее →
Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 мая23.02.2021 12:00
Государственный Ощадбанк продолжил действие платежных карточек для внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина. ... подробнее →
Более 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 22 февраля23.02.2021 11:00
212 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 февраля23.02.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1,311 млн. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →
Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса23.02.2021 09:00
Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба ... подробнее →
У ВСУ снова потери на Донбассе23.02.2021 08:00
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения, сообщает ... подробнее →
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