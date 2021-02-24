Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив24.02.2021 17:00
Завтра, 25 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и Маккаби из Тель-Авива, сообщает Футбол 24 . Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской ... подробнее →
Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн24.02.2021 16:00
Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться услугой "еМалятко". Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это важное решение в ... подробнее →
МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе24.02.2021 15:00
Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции при финансировании от ... подробнее →
Нафтогаз назвал цену газа на март24.02.2021 14:00
Нафтогаз установил цену на газ для населения на март на февральском уровне 6,86 гривны за кубометр с НДС, но без стоимости распределения. Об этом сообщает пресс-служба НАК в среду, 24 февраля. "Цена ... подробнее →
Степанов объявил о начале COVID-вакцинации в Украине24.02.2021 13:00
Глава Минздрава Украины Максим Степанов в среду, 24 февраля, объявил о старте вакцинации от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . "Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа, ... подробнее →
Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"24.02.2021 12:00
Украина 24 февраля предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Однако российская сторона не открыла КПВВ со своей стороны. Об этом ... подробнее →
На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель24.02.2021 11:00
В Луганской области из-за обстрела со стороны оккупантов погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Трибун . Во вторник, 23 февраля, боевики открыли ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля24.02.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 850 новых случаев COVID-19, выздоровели 3 645 человек. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Также за ... подробнее →
Обострение на Донбассе: 20 обстрелов, один воин ВСУ погиб24.02.2021 09:00
В течении минувших суток на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Об этом в среду, 24 ... подробнее →
В Украине начал действовать новый адаптивный карантин24.02.2021 08:00
Ровно в 00:00 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню распространения коронавируса, сообщает УП . Согласно постановлению правительства №104 от 17 ... подробнее →
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- Кабмин разрешил жителям ОРДЛО регистрировать рождение ребенка онлайн16:00
- МОМ ООН передала медицинское оборудование для КПВВ на Донбассе15:00
- Нафтогаз назвал цену газа на март14:00
- Степанов объявил о начале COVID-вакцинации в Украине13:00
- Украина предоставила автобусы для КПВВ "Золотое" и "Счастье"12:00
- На Луганщине от мины боевиков погиб мирный житель11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 февраля10:00
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