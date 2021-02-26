Юристы-правозащитники разработали новый алгоритм, как избежать штрафов жителям неподконтрольного Донбасса, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом сообщил ... подробнее →

В районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих, сообщает ZN . Вчера в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, после чего ... подробнее →

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 12 пациентов умерли. Об этом сообщает «минздрав» группировки ... подробнее →

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, первый существенно сократился, второй — значительно расширился. Обновленный перечень стран ... подробнее →

Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине 26.02.2021 11:00 За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал . Всего же с начала массовой ... подробнее →