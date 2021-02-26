Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"26.02.2021 17:00
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, первый существенно сократился, второй — значительно расширился. Обновленный перечень стран ... подробнее →
В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1926.02.2021 16:00
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 131 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом 12 пациентов умерли. Об этом сообщает «минздрав» группировки ... подробнее →
На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС26.02.2021 15:00
В районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих, сообщает ZN . Вчера в 66-й военный госпиталь приехали первые 7200 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, после чего ... подробнее →
Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию26.02.2021 14:00
Юристы-правозащитники разработали новый алгоритм, как избежать штрафов жителям неподконтрольного Донбасса, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом сообщил ... подробнее →
Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма26.02.2021 13:00
Президент Владимир Зеленский сделал заявление в День сопротивления оккупации Крыма, который отмечают 26 февраля, сообщает Korrespondent.net . "Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за ... подробнее →
В Донецке анонсировали спектакль с участием Андрея Урганта и Надежды Ангарской26.02.2021 12:00
3 апреля в Центре славянской культуры неподконтрольного Донецка состоится Спектакль российского актера и режиссера Сергея Роста «Ну и фрукт ТЫ!». Об этом сообщили в ... подробнее →
Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине26.02.2021 11:00
За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал . Всего же с начала массовой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля26.02.2021 10:00
В Украине 8003 новых случаев заражения COVID-19, что почти на полторы сотни меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Также ... подробнее →
Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска26.02.2021 09:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска, передает Цензор.НЕТ . Он считает, что необходимо выбрать новое место ... подробнее →
"Шахтер" и "Динамо" вышли в 1/8 Лиги Европы (ВИДЕО)26.02.2021 08:00
Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в матче забил Жуниор ... подробнее →
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- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Зеленский записал видеообращение к седьмой годовщине оккупации Крыма13:00
- В Донецке анонсировали спектакль с участием Андрея Урганта и Надежды Ангарской12:00
- Ляшко рассказал о ходе вакцинации в Украине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 февраля10:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
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- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
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