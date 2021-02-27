В ОРДО назвали количество «официальных» безработных27.02.2021 17:00
По данным так называемого «минтруда ДНР», в январе на учете в «центрах занятости» состояло 9609 лиц. За прошедший год, трудоустроено было 4469 человек, но только 824 из них ... подробнее →
Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН27.02.2021 15:00
В Луганской области сепаратисты "ЛНР" препятствуют пересечению гуманитарных грузов через КПВВ, в том числе и от ООН. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →
Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля27.02.2021 13:00
139 человек пересекли линию разграничения на Донбассе по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, ... подробнее →
При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция27.02.2021 11:00
Россия вернулась в список стран зеленой зоны — при въезде в Украину из этих государств больше не потребуется самоизоляция. Такое решение принял накануне Минздрав Украины . Данное правило ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля27.02.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 8 172 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что немногим больше вчерашнего показателя. Рост наблюдается пятый день подряд, сообщил министр ... подробнее →
СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину27.02.2021 09:00
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции в отношении десяти бывших высокопоставленных военнослужащих и силовиков, которые предали Украину во время оккупации Крыма Россией. Об этом ... подробнее →
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта11:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
- На Донбассе началась вакцинация военнослужащих ООС15:00
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию14:00
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска09:00
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения16:00
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля10:00
- В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса09:00
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных17:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 26 февраля13:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 февраля10:00
- СНБО ввел санкции против 10 топ-силовиков, предавших Украину09:00
- Минздрав расширил список стран "зеленой зоны"17:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- Муса Магомедов назвал причины блокирования боевиками КПВВ на Донбассе
- Юристы рассказали, как избежать штрафа при проезде из ОРДЛО через Россию
- Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
- В "ДНР" заявили об обстреле Еленовки
- Вакцинированные украинцы рассказали о своем самочувствии
- В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН
- Донецкая область получила вакцину от коронавируса