В ОРДО назвали количество «официальных» безработных 27.02.2021 17:00 По данным так называемого «минтруда ДНР», в январе на учете в «центрах занятости» состояло 9609 лиц. За прошедший год, трудоустроено было 4469 человек, но только 824 из них ... подробнее →

Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН 27.02.2021 15:00 В Луганской области сепаратисты "ЛНР" препятствуют пересечению гуманитарных грузов через КПВВ, в том числе и от ООН. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →