Украинский борщ попал в двадцатку вкуснейших супов мира

28.02.2021 17:00

Украинский борщ попал в составленный американским изданием CNN список из 20-ти самых вкусных супов в мире, сообщает LIGA . "Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном супном бульоне, который так ... подробнее →

1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком

28.02.2021 15:00

В понедельник, 1 марта, группировка «ДНР» возобновит работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта

28.02.2021 13:00

ОВЕН Рожденные до 10 апреля будут достаточно активны, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице. Инициатива, доброжелательность и тонкий ум сделают вас невероятно привлекательными, и вы сумеете ... подробнее →

В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта

28.02.2021 11:00

Прохождение гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) через пункт пропуска в Счастье планируется на 1 марта. Об этом заявила представительница ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 февраля

28.02.2021 10:00

5833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности, заболели 795 детей и 146 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →

В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса

28.02.2021 09:00

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше ... подробнее →

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