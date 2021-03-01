Конвой с гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса отправился через КПВВ «Счастье» в ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной ... подробнее →

Сегодня, 1 февраля состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%", информирует РБК-Украина . ... подробнее →

Глава Минздрава Максим Степанов публично сделал прививку от коронавируса, чтобы поднять уровень доверия к вакцинам среди украинцев, сообщает Интернет-обозрение "Главное" . Процедура вакцинации ... подробнее →

Владимир Зеленский обещает создать в Украине суд в смартфоне, который позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом глава государства заявил на Всеукраинском форуме "Украина ... подробнее →

В Донецке "заминировали" 26 школ 01.03.2021 13:00 В оккупированном Донецке неизвестные заявили о минировании 26 школ. Об этом сообщил "мэр" от группировки "ДНР" Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале, передает "Трибун" . "В 26 школ города Донецка ... подробнее →

Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс 01.03.2021 12:00 Во вторник, 2 марта, президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину с двухдневным визитом, сообщает ТСН . В пресс-релизе Евросовета сказано, что Мишель в первый день своего визита ... подробнее →

"Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО) 01.03.2021 11:00 28 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю", сообщает ZN . Поединок прошел в равной борьбе, но с предсказуемым ... подробнее →