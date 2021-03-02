Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?

02.03.2021 18:00

Верховная Рада в очередной раз пытается решить проблему нерастаможенных авто на еврономерах. 18 февраля депутаты приняли в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Авторы законов ... подробнее →

Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"

02.03.2021 17:00

С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбуке . ... подробнее →

3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+

02.03.2021 16:00

Хотя в мире и продолжается секс-революция (феминистки яростно заявляют о своих правах, а секс-меньшинства проводят открытые парады), тема интимной близости по-прежнему табуирована. Многие даже не ... подробнее →

Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)

02.03.2021 15:00

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом" . Во время брифинга Мишель ... подробнее →

Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-19

02.03.2021 14:00

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки на Донбасс во вторник, 2 марта, сделал прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка. Об этом глава государства сообщил в Twitter . ... подробнее →

Телеканал для ВОТ "Дом" начал вещание через спутник

02.03.2021 13:00

С 1 марта государственный телеканал «Дом» расширил свое вещание как на Донбассе так и в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте телеканала . «С 1 марта мы вышли на спутник ... подробнее →

Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине

02.03.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского ... подробнее →

Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека

02.03.2021 11:00

Свыше 180 человек пересекли линию разграничения 1 марта через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта

02.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе

02.03.2021 09:00

1 марта неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - ... подробнее →

Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов

02.03.2021 08:00

Кроссовки - универсальная обувь, которая хорошо подходит для любого времени года. Смотрите хиты семи брендов, которые точно стоит носить в этом году. Проверьте модные предложения! Женские кроссовки ... подробнее →

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