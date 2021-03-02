Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта 02.03.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе 02.03.2021 09:00 1 марта неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - ... подробнее →