Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта

02.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе

02.03.2021 09:00

1 марта неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - ... подробнее →

Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов

02.03.2021 08:00

Кроссовки - универсальная обувь, которая хорошо подходит для любого времени года. Смотрите хиты семи брендов, которые точно стоит носить в этом году. Проверьте модные предложения! Женские кроссовки ... подробнее →

Показано c 1 по 3 (из 3 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх