Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом" . Во время брифинга Мишель ... подробнее →

Хотя в мире и продолжается секс-революция (феминистки яростно заявляют о своих правах, а секс-меньшинства проводят открытые парады), тема интимной близости по-прежнему табуирована. Многие даже не ... подробнее →

С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбуке . ... подробнее →

Верховная Рада в очередной раз пытается решить проблему нерастаможенных авто на еврономерах. 18 февраля депутаты приняли в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Авторы законов ... подробнее →

Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-19 02.03.2021 14:00 Президент Владимир Зеленский в ходе поездки на Донбасс во вторник, 2 марта, сделал прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка. Об этом глава государства сообщил в Twitter . ... подробнее →

Телеканал для ВОТ "Дом" начал вещание через спутник 02.03.2021 13:00 С 1 марта государственный телеканал «Дом» расширил свое вещание как на Донбассе так и в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте телеканала . «С 1 марта мы вышли на спутник ... подробнее →

Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине 02.03.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского ... подробнее →