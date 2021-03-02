Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?02.03.2021 18:00
Верховная Рада в очередной раз пытается решить проблему нерастаможенных авто на еврономерах. 18 февраля депутаты приняли в первом чтении изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Авторы законов ... подробнее →
Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"02.03.2021 17:00
С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Фейсбуке . ... подробнее →
3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+02.03.2021 16:00
Хотя в мире и продолжается секс-революция (феминистки яростно заявляют о своих правах, а секс-меньшинства проводят открытые парады), тема интимной близости по-прежнему табуирована. Многие даже не ... подробнее →
Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)02.03.2021 15:00
Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом" . Во время брифинга Мишель ... подробнее →
Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1902.03.2021 14:00
Президент Владимир Зеленский в ходе поездки на Донбасс во вторник, 2 марта, сделал прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка. Об этом глава государства сообщил в Twitter . ... подробнее →
Телеканал для ВОТ "Дом" начал вещание через спутник02.03.2021 13:00
С 1 марта государственный телеканал «Дом» расширил свое вещание как на Донбассе так и в оккупированном Крыму. Об этом сообщается на сайте телеканала . «С 1 марта мы вышли на спутник ... подробнее →
Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине02.03.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1764 человека. Всего с начала прививочной кампании в стране было сделано 4905 прививок первой дозой COVID-вакцины Covishield индийского ... подробнее →
Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека02.03.2021 11:00
Свыше 180 человек пересекли линию разграничения 1 марта через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сообщили в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта02.03.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 336 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →
Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе02.03.2021 09:00
1 марта неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - ... подробнее →
Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов02.03.2021 08:00
Кроссовки - универсальная обувь, которая хорошо подходит для любого времени года. Смотрите хиты семи брендов, которые точно стоит носить в этом году. Проверьте модные предложения! Женские кроссовки ... подробнее →
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников10:00
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте09:00
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"17:00
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)15:00
- Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1914:00
- Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине12:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Минздрав обновил эпидзонирование Украины15:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта12:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников10:00
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте09:00
- ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку08:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В Донецке "заминировали" 26 школ
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)
- Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе