В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем 03.03.2021 17:00 В Донецкой области столкнулись пригородный поезд и легковой автомобиль, сообщает ТСН . Происшествие произошло сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном переезде в селе Новоселовка ... подробнее →

Чем украинцы кормят мир? 03.03.2021 16:00 Многие годы Украина является одним из лидеров экспорта агропромышленной продукции, гарантируя продовольственную безопасность в мире. Украинские зерновые, бобовые, растительное масло, ягоды, мясо и ... подробнее →

Минздрав обновил эпидзонирование Украины 03.03.2021 15:00 Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую". Об этом свидетельствуют данные Минздрава, ... подробнее →