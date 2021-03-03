В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем

03.03.2021 17:00

В Донецкой области столкнулись пригородный поезд и легковой автомобиль, сообщает ТСН . Происшествие произошло сегодня, 3 марта, около 9 утра на железнодорожном переезде в селе Новоселовка ... подробнее →

Чем украинцы кормят мир?

03.03.2021 16:00

Многие годы Украина является одним из лидеров экспорта агропромышленной продукции, гарантируя продовольственную безопасность в мире. Украинские зерновые, бобовые, растительное масло, ягоды, мясо и ... подробнее →

Минздрав обновил эпидзонирование Украины

03.03.2021 15:00

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, три области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую". Об этом свидетельствуют данные Минздрава, ... подробнее →

В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»

03.03.2021 14:00

В Донецке произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает сайт novosti.dn.ua . На место ... подробнее →

Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС

03.03.2021 13:00

Главы дипломатических учреждений Королевства Норвегии, Королевства Швеции, Словакии, Республики Хорватия, Республики Албания и посол координатор ОБСЕ провели рабочую поездку в район проведения ООС на ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 марта

03.03.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 7 235 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается третий день подряд, сообщил министр ... подробнее →

Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь

03.03.2021 11:00

Оккупационные власти "ДНР" разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям. Об этом говорится в "экстренном заявлении" так называемой "народной милиции", ... подробнее →

СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников

03.03.2021 10:00

Чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, смогут пересекать линию соприкосновения по одноразовым разрешениям. Ранее предоставленные этим людям многократные пропуски в ближайшее время ... подробнее →

В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте

03.03.2021 09:00

"Власти ЛНР" заявили, что с 12 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил представитель "Минтранса" Евгений Сергейко. "По результатам ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку

03.03.2021 08:00

По результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принята многозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Alligator. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает НВ . ... подробнее →

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