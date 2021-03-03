СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников

03.03.2021 10:00

Чиновники, которые имеют доступ к государственной тайне, смогут пересекать линию соприкосновения по одноразовым разрешениям. Ранее предоставленные этим людям многократные пропуски в ближайшее время ... подробнее →

В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте

03.03.2021 09:00

"Власти ЛНР" заявили, что с 12 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил представитель "Минтранса" Евгений Сергейко. "По результатам ... подробнее →

ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку

03.03.2021 08:00

По результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принята многозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Alligator. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает НВ . ... подробнее →

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