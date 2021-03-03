ВСУ приняли на вооружение сверхмощную снайперскую винтовку 03.03.2021 08:00 По результатам государственных испытаний на вооружение ВСУ принята многозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Alligator. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает НВ . ... подробнее →

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