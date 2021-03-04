Группа НеАнгелы объявила о распаде 04.03.2021 17:00 Популярный украинский дуэт НеАнгелы распадается спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом в своем Instagram сообщила одна из солисток коллектива Слава Каминская, передает Корреспондент.net . "В ... подробнее →

В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации 04.03.2021 16:00 За минувшую неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев. На сегодня зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах – то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Об этом в Facebook ... подробнее →

В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19 04.03.2021 15:00 Власти Китая через специальную процедуру утверждения одобрили выход на рынок трех лекарственных препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 ... подробнее →