Группа НеАнгелы объявила о распаде

04.03.2021 17:00

Популярный украинский дуэт НеАнгелы распадается спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом в своем Instagram сообщила одна из солисток коллектива Слава Каминская, передает Корреспондент.net . "В ... подробнее →

В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации

04.03.2021 16:00

За минувшую неделю вакцину получили почти 10 тысяч украинцев. На сегодня зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах – то есть чуть более 1% от всех вакцинированных. Об этом в Facebook ... подробнее →

В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19

04.03.2021 15:00

Власти Китая через специальную процедуру утверждения одобрили выход на рынок трех лекарственных препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 ... подробнее →

На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"

04.03.2021 14:00

На Луганщине в ночь на 4 марта микроавтобус, ехавший из Харькова в Станицу Луганскую вылетел с дороги и перевернулся, шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области ... подробнее →

В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров

04.03.2021 13:00

Так называемое «правительство ЛНР» приняло проект постановления «О внесении изменений в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ОРЛО и Таможенный тариф ЛНР». Об ... подробнее →

«Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе

04.03.2021 12:00

«Власти ЛДНР» на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ и планируют вводить разрешительную процедуру на выезд лиц с неподконтрольных Украине территорий. Об этом сообщили в ... подробнее →

В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ

04.03.2021 11:00

В школы № 25 и №28 Ленинского района города Донецка поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений. Об этом сообщил "глава" подконтрольной группировке "ДНР" "администрации" ... подробнее →

В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

04.03.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 056 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд, сообщил ... подробнее →

Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом

04.03.2021 09:00

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, ... подробнее →

Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)

04.03.2021 08:00

Шахтер неожиданно уступил перволиговому Агробизнесу в 1/4 финала Кубка Украины. Встреча, которая прошла на стадионе им. Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Волочиска, ... подробнее →

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