Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом

04.03.2021 09:00

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, ... подробнее →

Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)

04.03.2021 08:00

Шахтер неожиданно уступил перволиговому Агробизнесу в 1/4 финала Кубка Украины. Встреча, которая прошла на стадионе им. Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Волочиска, ... подробнее →

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