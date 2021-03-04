Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом04.03.2021 09:00
За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, ... подробнее →
Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)04.03.2021 08:00
Шахтер неожиданно уступил перволиговому Агробизнесу в 1/4 финала Кубка Украины. Встреча, которая прошла на стадионе им. Лобановского в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Волочиска, ... подробнее →
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