В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-19 04.03.2021 15:00 Власти Китая через специальную процедуру утверждения одобрили выход на рынок трех лекарственных препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) для лечения коронавируса COVID-19. Об этом в четверг, 4 ... подробнее →

На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская" 04.03.2021 14:00 На Луганщине в ночь на 4 марта микроавтобус, ехавший из Харькова в Станицу Луганскую вылетел с дороги и перевернулся, шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области ... подробнее →