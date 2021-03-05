В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте

05.03.2021 17:00

В городе Сумы с 5 марта школьники могут бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Сумского городского совета . Указано, что исполнительный ... подробнее →

В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков

05.03.2021 16:00

По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2020 года коммунальные предприятия оккупированного Луганска сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период ... подробнее →

Какие игры приносят реальные деньги?

05.03.2021 15:00

На первый взгляд игра и заработок — диаметрально противоположные значения. Но прогресс плюс интернет, подарили человечеству игры с возможностью заработка. Онлайн-платформы развиваются с каждым ... подробнее →

В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

05.03.2021 14:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили у 263 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР». Согласно статистике, ... подробнее →

Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской

05.03.2021 13:00

Генпрокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Как информирует ... подробнее →

В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных

05.03.2021 12:00

4 марта в Киеве состоялась презентация платформы «Освобождение политзаключенных», передает Громадское Телевидение . Основателями платформы являются 16 бывших политзаключенных, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта

05.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Рост продолжается пятый день подряд. Такие данные озвучил ... подробнее →

В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов

05.03.2021 10:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин своим "указом" отменил запрет на проведение некоторых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, ... подробнее →

Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)

05.03.2021 09:00

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →

Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

05.03.2021 08:00

Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата УХЛ сезона-2020/2021, сообщает iSport.ua . Донецкий клуб выиграл чемпионат страны после поражения чемпиона Украины Кременчуга от Мариуполя ... подробнее →

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