В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов

05.03.2021 10:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин своим "указом" отменил запрет на проведение некоторых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, ... подробнее →

Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)

05.03.2021 09:00

Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →

Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

05.03.2021 08:00

Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата УХЛ сезона-2020/2021, сообщает iSport.ua . Донецкий клуб выиграл чемпионат страны после поражения чемпиона Украины Кременчуга от Мариуполя ... подробнее →

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